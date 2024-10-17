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В Канске после стрельбы по школьникам огородили заброшенный склад

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В отношении стрелка возбуждено и расследуется уголовное дело.

Источник: Соцсети

В Канске в июле подростки бегали по заброшенному зернохранилищу. Доступ к нему был свободен и раньше. На протяжении долгих лет это место привлекало экстремальную молодежь.

В момент очередной такой прогулки подростки услышали выстрелы из травматического оружия и решили спрятаться внутри «заброшки». Школьники попытались скрыться от стрелка и оказались на третьем этаже. Однако очередная пуля попала прямо в живот 9-классника.

Прокуратура провела проверку и потребовала ограничить доступ к опасному объекту. Суд удовлетворил иски прокурора и обязал владелицу устранить нарушения.

В отношении стрелка возбуждено и расследуется уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Сейчас здоровью пострадавшего ничего не угрожает, сообщает прокуратура края.