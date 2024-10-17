Пьяный конфликт закончился смертью 51-летнего омича

Тело мужчины нашла его сожительница, вернувшись утром, она же вызвала полицию.
Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Омской области, по подозрению в убийстве задержана 31-летняя знакомая погибшего.
По версии следствия мужчина и женщина вместе распивали спиртное, когда между ними вспыхнула ссора. Омичка несколько раз ударила ножом оппонента, из-за чего тот скончался. Женщина же скрылась с места преступления. Подозреваемую нашли и задержали, сейчас она находится под стражей.
Ранее мы писали об омиче, который убил свою соседку, похитил два мобильника и уснул на диване в её квартире.