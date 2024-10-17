Пьяный конфликт закончился смертью 51-летнего омича

По версии следствия мужчина и женщина вместе распивали спиртное, когда между ними вспыхнула ссора. Омичка несколько раз ударила ножом оппонента, из-за чего тот скончался. Женщина же скрылась с места преступления. Подозреваемую нашли и задержали, сейчас она находится под стражей.