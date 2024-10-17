Бастрыкин потребовал доложить об убийстве младенца в Екатеринбурге

«Предварительно установлено, что 16 октября житель региона из личной неприязни причинил телесные повреждения своему полуторамесячному внуку, отчего малолетний скончался на месте происшествия. Глава ведомства поручил и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Мирошниченко К. В. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении.
Ранее мы писали, что екатеринбуржец Дмитрий Кучин в ночь на 16 октября вернулся домой и убил своего 1,5-месячного внука. Его жена вместе с двумя детьми спряталась в другой комнате. После этого мужчина скрылся, утром его в неадекватном состоянии задержали полицейские.