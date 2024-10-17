Бастрыкин потребовал доложить об убийстве младенца в Екатеринбурге

Ранее мы писали, что екатеринбуржец Дмитрий Кучин в ночь на 16 октября вернулся домой и убил своего 1,5-месячного внука. Его жена вместе с двумя детьми спряталась в другой комнате. После этого мужчина скрылся, утром его в неадекватном состоянии задержали полицейские.