«Мне нужна твоя помощь»: как мошенники притворились тетей жертвы и не просчитались

Мошенники продолжают обманывать доверчивых людей. Они связываются с жертвами от имени представителей разных компаний, взламывают аккаунты, называются родственниками и умоляют о помощи.
Только за прошедшие сутки в Республике Бурятия произошло 33 подобных преступления, сумму ущерба составила более 858 тысяч рублей. Жертвами стали люди от 18 до 65 лет и даже старше. Большая часть из них — женщины.
Так 45-летней жительнице Улан-Удэ написали в мессенджере. Прочитав сообщение, она не усомнилась в том, что общается со своей тетей. Та, в свою очередь, попросила небольшую сумму в долг, обещала вернуть в ближайшее время. Только вот оказалось, что аккаунт родственницы взломали, а от ее имени пишут мошенники. Выяснилось все слишком поздно, женщина уже успела перевести 21 тысячу рублей.
А 36-летний водитель из Улан-Удэ хотел забрать денежный приз за победу в конкурсе, который он нашел в сети. Только вот тоже наткнулся на аферистов и потерял восемь тысяч рублей.
— 58-летняя жительница Иволгинского района доверилась «представителю» пенсионного фонда. Ей сказали, что необходимо уточнить стаж работы, а для этого якобы нужно было обязательно назвать коды из СМС, это в дальнейшем позволило аферистам взломать личный кабинет на портале госуслуг, — рассказывают в ГУ МВД России по Республике Бурятия.