«Мне нужна твоя помощь»: как мошенники притворились тетей жертвы и не просчитались

Так 45-летней жительнице Улан-Удэ написали в мессенджере. Прочитав сообщение, она не усомнилась в том, что общается со своей тетей. Та, в свою очередь, попросила небольшую сумму в долг, обещала вернуть в ближайшее время. Только вот оказалось, что аккаунт родственницы взломали, а от ее имени пишут мошенники. Выяснилось все слишком поздно, женщина уже успела перевести 21 тысячу рублей.