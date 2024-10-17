На Южном Урале оглашен приговор троице, забившей до смерти мужчину

На скамье подсудимых оказались 31-летняя женщина и два 35-летних мужчины.
Из приговора следует, что в феврале 2024 года они, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решили «проучить» жителя Карталов, якобы нанесшего телесные повреждения родственнице фигурантки.
Приехав по месту проживания горожанина, жестоко избили его. Кроме того, женщина похитила 9,5 тыс. рублей. От полученных телесных повреждений пострадавший скончался через несколько дней в больнице.
Карталинский горсуд признал всех виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ.
С учетом позиции государственного обвинителя назначил женщине наказание в виде 7 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, мужчинам — 8 лет и 8 лет 1 месяца строгого режима.
В пользу сестры погибшего суд взыскал солидарно компенсацию морального вреда в размере 1,5 млн рублей.