В Челябинской области рецидивист напал на собутыльника с ножом

В Озерске полицейские задержали 48-летнего жителя Аргаяшского района, подозреваемого в нападении с ножом на своего знакомого. Инцидент произошел во время распития алкоголя в квартире в поселке Новогорный. Ссора между мужчинами переросла в драку, в ходе которой один из них достал нож и ранил собутыльника в плечо и ключицу.