Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Челябинской области рецидивист напал на собутыльника с ножом

Мужчина ранил знакомого во время распития в Челябинской области.

Источник: Комсомольская правда

В Озерске полицейские задержали 48-летнего жителя Аргаяшского района, подозреваемого в нападении с ножом на своего знакомого. Инцидент произошел во время распития алкоголя в квартире в поселке Новогорный. Ссора между мужчинами переросла в драку, в ходе которой один из них достал нож и ранил собутыльника в плечо и ключицу.

— Получив приметы предполагаемого злоумышленника, полицейские обследовали поселок и близлежащую территорию, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД.

Следы преступника нашли в лесу. Полицейские окружили его и задержали.

Задержанный уже был судим ранее. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.