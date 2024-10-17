В Челябинской области рецидивист напал на собутыльника с ножом

В Озерске полицейские задержали 48-летнего жителя Аргаяшского района, подозреваемого в нападении с ножом на своего знакомого. Инцидент произошел во время распития алкоголя в квартире в поселке Новогорный. Ссора между мужчинами переросла в драку, в ходе которой один из них достал нож и ранил собутыльника в плечо и ключицу.
— Получив приметы предполагаемого злоумышленника, полицейские обследовали поселок и близлежащую территорию, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД.
Следы преступника нашли в лесу. Полицейские окружили его и задержали.
Задержанный уже был судим ранее. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.