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Сотрудник телефонной компании в Пермском крае сливал данные базы клиентов

В отношении пермяка возбудили уголовное дело.

Источник: Комсомольская правда

В Пермском крае сотрудники УФСБ разоблачили работника АО «Русская Телефонная компания», который копировал и продавал данные из абонентских карточек клиентов. Об этом «КП-Пермь» сообщили в пресс-службе УФСБ по Пермскому краю.

В ходе следствия было установлено, что пермяк не только делился данными, но и выгрузил информацию о стоимость услуг каждого клиента.

Следственный отдел краевого управления ФСБ возбудил в отношении работника сотового оператора уголовное дело по статье «Неправомерный доступ к компьютерной информации». Сейчас ему уже предъявлено обвинение.