Сотрудник телефонной компании в Пермском крае сливал данные базы клиентов

В Пермском крае сотрудники УФСБ разоблачили работника АО «Русская Телефонная компания», который копировал и продавал данные из абонентских карточек клиентов. Об этом «КП-Пермь» сообщили в пресс-службе УФСБ по Пермскому краю.
В ходе следствия было установлено, что пермяк не только делился данными, но и выгрузил информацию о стоимость услуг каждого клиента.
Следственный отдел краевого управления ФСБ возбудил в отношении работника сотового оператора уголовное дело по статье «Неправомерный доступ к компьютерной информации». Сейчас ему уже предъявлено обвинение.