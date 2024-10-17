Под Дрогичином 18-летний мошенник «разыгрывал» в соцсети 5000 рублей, обманывая подписчиков

В сообщении говорится, что со своего карт-счета мужчина перевел 130 рублей. В ведомстве отметили, что далее такую же комиссию оплатила 19-летняя. Но разница состояла лишь в том, что в октябре 2023 года обвиняемый создал новую страницу в соцсети. А потерпевшая в качестве комиссии перевела на указанный подростком карт-счет 255, а позднее 477 рублей.