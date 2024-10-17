Под Дрогичином 18-летний мошенник «разыгрывал» в соцсети 5000 рублей, обманывая подписчиков

Суд наказал 18-летнего жителя Дрогичинского района за розыгрыш 5000 рублей в соцсети. Подробности рассказали в пресс-службе прокуратуры Брестской области.
Удалось установить, что обвиняемый с мобильного телефона на своей личной странице в соцсети опубликовал информацию о розыгрыше денежного выигрыша среди своих подписчиков. Уточняется, что первой жертвой обмана в сентябре 2023 года оказался 26-летний мужчина, которому фигурант сказал про выигрыш 5000 рублей. И добавил, что для получения выигрыша нужно заплатить комиссию.
В сообщении говорится, что со своего карт-счета мужчина перевел 130 рублей. В ведомстве отметили, что далее такую же комиссию оплатила 19-летняя. Но разница состояла лишь в том, что в октябре 2023 года обвиняемый создал новую страницу в соцсети. А потерпевшая в качестве комиссии перевела на указанный подростком карт-счет 255, а позднее 477 рублей.
Суд Дрогичинского района вынес обвинительный приговор и на основании части 2 статьи 209 Уголовного кодекса назначил 18-летнему наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа на срок 1 год 2 месяца.
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