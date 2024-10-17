Водитель кроссовера сбила девочек трех и 13 лет на «зебре» в Ангарске

Версия следствия состоит в том, что днем 3 июля 2024 64-летняя женщина ехала по улице Космонавтов в 59 квартале Ангарска на машине «Черри Тигго 4 Про». Подъезжая к пешеходному переходу, выбрала небезопасную скорость движения и сбила двух сестер трех и 13 лет, которые как раз шли по «зебре».