Водитель кроссовера сбила девочек трех и 13 лет на «зебре» в Ангарске

Жительницу Усольского района обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МВД России и прокуратуре Иркутской области.
Версия следствия состоит в том, что днем 3 июля 2024 64-летняя женщина ехала по улице Космонавтов в 59 квартале Ангарска на машине «Черри Тигго 4 Про». Подъезжая к пешеходному переходу, выбрала небезопасную скорость движения и сбила двух сестер трех и 13 лет, которые как раз шли по «зебре».
— Пострадавших отвезли в больницу. Согласно заключению экспертов, в результате ДТП обеим девочкам причинены телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью, — рассказывают в пресс-службе прокуратуры.
Водитель признала свою вину, а матери девочек передала компенсацию в размере 500 тысяч рублей. Сейчас уголовное дело направили в Ангарский городской суд, там вынесут окончательный приговор.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что 14-летнюю школьницу сбили на пешеходном переходе в Ангарске.