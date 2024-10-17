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Мошенники обманули чиновницу из Иркутска на 3,3 млн рублей

Чиновница доверилась мошенникам, написавшим ей от имени руководителя, и лишилась более 3 млн рублей.

Источник: Freepik

Чиновница из Иркутска перевела более 3 млн рублей мошенникам. Об этом сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.

Женщина стала жертвой мошенников. В начале октября ей пришло сообщение якобы от начальника. В котором говорилось, что с ней должны связаться представители спецслужб из-за утечки персональных данных её коллег. Аферисты отправили фотографии документов, что выглядело убедительно.

Позже с ней связался неизвестный, представившийся следователем из Москвы. Он сказал, что на её имя оформляют кредиты. А чтобы опередить мошенников нужен «зеркальный займ». Женщина сняла со своих счетов все деньги, оформила займ и перевела на «безопасный счет» 3,3 млн рублей. Затем поняла, что её обманули.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В МВД добавили, что это уже не первый раз, когда мошенники обманывают жителей Иркутской области, в том числе занимающих высокие должности.

Ранее сообщалось о том, что за три дня мошенники обманули 13 жителей Приангарья на 7 млн рублей.