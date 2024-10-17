Мошенники обманули чиновницу из Иркутска на 3,3 млн рублей

Позже с ней связался неизвестный, представившийся следователем из Москвы. Он сказал, что на её имя оформляют кредиты. А чтобы опередить мошенников нужен «зеркальный займ». Женщина сняла со своих счетов все деньги, оформила займ и перевела на «безопасный счет» 3,3 млн рублей. Затем поняла, что её обманули.