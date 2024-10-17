4-летний мальчик получил травмы в массовом ДТП возле Екатеринбурга

«МК-Урал» ранее писал, что резкое похолодание с мокрым снегом привело к обледенению на дорогах Свердловской и Курганской областей. В городах выстроились огромные очереди перед шиномонтажками, автовладельцы стояли в них до поздней ночи. Машины около мастерских занимали проезжую часть, осложняя движение. Скользкость на свердловских дорогах привела, как минимум, к трем смертям.