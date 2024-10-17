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4-летний мальчик получил травмы в массовом ДТП возле Екатеринбурга

16 октября в дорожной аварии с участием четырех машин в городе Арамиль, возле Екатеринбурга различные повреждения получил 4-летний мальчик.

Об этом сообщает пресс-служба Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области.

По предварительным данным, 54-летняя женщина за рулем автомобиля «Пежо» допустила столкновение с «Газелью», «Фольксвагеном Поло» и «Хондой Джаз», которые стояли на перекрестке на запрещающий сигнал светофора.

В результате ДТП травмы получил 4-летний пассажир «Пежо». Его доставили в больницу № 9 Екатеринбурга.

Стаж управления транспортными средствами у водителя «Пежо» составляет 22 года. В текущем году женщина привлекалась к административной ответственности за нарушение ПДД 4 раза. В момент ДТП была трезва.

В отношении водителя «Пежо» возбуждено административное производство по ч. 2. ст. 12.24 КоАП РФ (Нарушение ПДД, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего).

«МК-Урал» ранее писал, что резкое похолодание с мокрым снегом привело к обледенению на дорогах Свердловской и Курганской областей. В городах выстроились огромные очереди перед шиномонтажками, автовладельцы стояли в них до поздней ночи. Машины около мастерских занимали проезжую часть, осложняя движение. Скользкость на свердловских дорогах привела, как минимум, к трем смертям.