Во Владивостоке столкнулись пассажирский автобус и троллейбус

Автобус столкнулся с троллейбусом на улице Русская во Владивостоке. Первое транспортное средство начало сдавать назад из-за технического сбоя, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток».
Никто не пострадал, но вот пассажирам обоих ТС пришлось продолжать путь до пунктов назначения своим ходом.
По предварительным данным, водитель потерял управление автобусом: он не отзывался на команды специалиста. Сотрудники аварийной службы прибыли на место происшествия через 15 минут. На данный момент проводится расследование, чтобы установить точные причины технического сбоя.
Напомним, ранее «Комсомольская правда» писала, что в Приморье на 464 километре трассы А-370 «Уссури» произошла смертельная авария. Автомобиль Honda Freed столкнулся с междугородним автобусом, водитель легковушки погиб.