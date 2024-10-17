Детей и учителей эвакуировали из школы Саянска из-за сообщения о минировании

В Саянске Иркутской области поступило очередное сообщение о минировании. На этот раз эвакуировали школу № 7. Об этом КП-Иркутск сообщил мэр Саянска Александр Ермаков.
— Оперативные службы на месте, детей и педагогов эвакуировали на улицу. Дальнейших занятий сегодня не будет, — рассказывает мэр.
Сейчас правоохранители проводят проверку, позже примут правовое решение. Пока неизвестно, от кого поступил вызов.
Напомним, 15 октября 2024 в школе № 6 и № 8 Саянска с разницей меньше часа также поступило сообщение о минировании. Тогда детей и педагогов вывели на улицу, а стражи порядка осмотрели учебное заведение.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что водитель кроссовера предстанет перед судом в Ангарске за то, что сбила на пешеходном переходе двух девочек. Они получили серьезные травмы.