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Детей и учителей эвакуировали из школы Саянска из-за сообщения о минировании

На место выехали правоохранители.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Саянске Иркутской области поступило очередное сообщение о минировании. На этот раз эвакуировали школу № 7. Об этом КП-Иркутск сообщил мэр Саянска Александр Ермаков.

— Оперативные службы на месте, детей и педагогов эвакуировали на улицу. Дальнейших занятий сегодня не будет, — рассказывает мэр.

Сейчас правоохранители проводят проверку, позже примут правовое решение. Пока неизвестно, от кого поступил вызов.

Напомним, 15 октября 2024 в школе № 6 и № 8 Саянска с разницей меньше часа также поступило сообщение о минировании. Тогда детей и педагогов вывели на улицу, а стражи порядка осмотрели учебное заведение.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что водитель кроссовера предстанет перед судом в Ангарске за то, что сбила на пешеходном переходе двух девочек. Они получили серьезные травмы.