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Россия помогла оставшейся без электроэнергии Абхазии

Абхазия оказалась частично обесточена в результате аварии на линии электропередачи (ЛЭП). Об этом сообщает «Интерфакс».

Источник: Reuters

Без света остались ряд городов республики, включая столицу. Отмечается, что восстановить электроснабжение удалось благодаря поставкам электроэнергии из России. На место аварии была отправлена ремонтная бригада, она работает над устранением поломки.

По данным пресс-службы абхазской компании «Черноморэнерго», в Очамчирском районе был обнаружен обрыв высоковольтного провода на участке протяженностью около 400 метров.

Ранее город Энергодар и ближайшие к нему населенные пункты Запорожской области остались без электричества из-за обрыва ЛЭП.

энергетика