Приморец за несколько дней вынес с закрытой территории более полутонны меди

На дело ранее судимый 23-летний парень пошёл после того, как увидел на базе катушки с проводом. С них он топором отрубал куски и сдавал на металлолом. Общий ущерб составил почти 480 тысяч рублей, а в пункте приёма злоумышленник выручил 402 тысячи рублей.