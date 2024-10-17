Приморец за несколько дней вынес с закрытой территории более полутонны меди

Житель Уссурийска получил срок за кражу медного провода. Как сообщили в объединённой пресс-службе судебной системы Приморья, он в течение нескольких дней вынес с охраняемой территории железнодорожного предприятия 596 метров троса весом 613 кг.
На дело ранее судимый 23-летний парень пошёл после того, как увидел на базе катушки с проводом. С них он топором отрубал куски и сдавал на металлолом. Общий ущерб составил почти 480 тысяч рублей, а в пункте приёма злоумышленник выручил 402 тысячи рублей.
Уссурийский районный суд приговорил фигуранта к реальному сроку. Его взяли под стражу в зале суда. Теперь молодому человеку предстоит провести 2 года и 4 месяца в колонии общего режима.