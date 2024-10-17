В Челябинской области грузовик повредил газовую магистраль

В Троицке Челябинской области рано утром 17 октября грузовик повредил газовую трубу на пересечении улиц Рабочая и Советская. Из-за аварии без газа остались 166 домов, включая 46 многоквартирных и 120 частных. Ситуацию взяли на контроль городские власти.
— Сетевая организация уже приступила к восстановительным работам. Материал для устранения в наличии есть. В кратчайшие сроки проблема будет решена, — сообщили в мэрии Троицка.
Водителя грузовика, который снес магистраль, уже нашли. В настоящее время рабочие восстанавливают подачу газа в пострадавшие дома.