В Новосибирске адвокат, обвиненная в мошенничестве, оскорбила судью на заседании

Из материалов дела следует, что весной 2022 года адвокаты Дмитрий Ефимов и Алла Журкина начали защищать киллера из 90-х Сергея Хомякова, задержанного за вымогательство, и его подельника Данила Ашихмина. Оба на тот момент находились в СИЗО. За 4,5 миллиона рублей юристы пообещали сожительнице Хомякова переквалифицировать статью обвинения на менее тяжкую «Самоуправство». Они планировали через действующих сотрудников МВД и ФСБ вынудить потерпевшего изменить показания.