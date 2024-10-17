В Новосибирске адвокат, обвиненная в мошенничестве, оскорбила судью на заседании

Вынесение приговора двум новосибирским адвокатам за мошенничество вышло богатым на эмоции. Отличилась одна из подсудимых — Алла Журкина — она оскорбила судью, распивала коньяк и чувственно прощалась со своим мужем прямо на заседании. Об этом из зала суда сообщил корреспондент КП-Новосибирск.
Так, Алла Журкина на замечание судьи вести себя потише ответила матом. А еще приставы отобрали у нее бутылку коньяка, из которой она успела выпить приличное количество алкоголя. Также Журкина эмоционально прощалась с мужем, который пришел с ней на заседание.
Из материалов дела следует, что весной 2022 года адвокаты Дмитрий Ефимов и Алла Журкина начали защищать киллера из 90-х Сергея Хомякова, задержанного за вымогательство, и его подельника Данила Ашихмина. Оба на тот момент находились в СИЗО. За 4,5 миллиона рублей юристы пообещали сожительнице Хомякова переквалифицировать статью обвинения на менее тяжкую «Самоуправство». Они планировали через действующих сотрудников МВД и ФСБ вынудить потерпевшего изменить показания.
Дмитрия Ефимова приговорили к 4 годам лишения свободы, Аллу Журкину — к 5. Обоих взяли под стражу в зале суда. Отбывать наказание осужденные будут в колонии общего режима.