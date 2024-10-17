Адвокат Мартиросяна: Бизнесмен получил от жены Кузнецова деньги на строительство

«Мы представили следователю нотариально заверенные копии расписок и платежных документов из банка. В них речь идет о передаче супругой Кузнецова 36,5 миллионов Мартиросяну в счет приобретения земельного участка и строительства дома», — пишет издание со ссылкой на адвоката Артема Раевского.