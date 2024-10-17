Адвокат Мартиросяна: Бизнесмен получил от жены Кузнецова деньги на строительство

Защита краснодарского бизнесмена Левы Мартиросяна заявляет, что он получил 36,5 миллиона рублей на строительство дома от жены Кузнецова. Новые подробности в деле о даче взятки сообщает РИА Новости.
«Мы представили следователю нотариально заверенные копии расписок и платежных документов из банка. В них речь идет о передаче супругой Кузнецова 36,5 миллионов Мартиросяну в счет приобретения земельного участка и строительства дома», — пишет издание со ссылкой на адвоката Артема Раевского.
Защита Мартиросяна также уточняет, что требует допроса Кузнецовой по факту передачи денежных средств. Напомним, причиной уголовного дела в отношении Левы Мартиросяна стала взятка, которую бизнесмен дал Кузнецову при заключении контракта между Краснодарским высшим военным училищем им. генерала армии С. М. Штеменко и предпринимателем.
Генерал-лейтенант, по версии следствия, помог заключить госконтракты и договоры на оказание гостиничных услуг. Взамен Мартиросян купил и оформил на жену Кузнецова участок и дом в Краснодаре.