Группа мошенников похищала деньги у пенсионеров в пяти районах Крыма

По данным пресс-службы, шестеро потерпевших в возрасте от 74 до 76 лет из Сакского, Советского, Кировского, Красногвардейского, Симферопольского районов, а также Феодосии обратились в полицию, которая вышла на след криминальных посыльных, задержанными оказались местные жители.
«Так, 31-летний житель Ялты забрал у 76-летней бабушки из Сакского района 100 тысяч рублей. Еще два курьера — 25 и 32-летние жители Симферополя, следуя указаниям “работодателей”, похитили у пожилых граждан из Феодосии, Советского, Кировского, Красногвардейского и Симферопольского районов более 1 миллиона рублей», — сообщили в МВД.
За свою «работу» посыльные оставляли себе около 10% от суммы, остальное перечисляли на указанный кураторами счет. В отношении курьеров возбуждены уголовные дела о мошенничестве. Следствие продолжается, полицейские устанавливают других причастных к преступлению лиц.