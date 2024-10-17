Передано в суд дело бывшего главы самарского минстроя

Ему инкриминируется превышение должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ) и служебный подлог (ч. 2 ст. 292 УК РФ). Информацию разместила областная прокуратура.
По версии следствия, преступление связано со строительством культурно-досуговых центров в поселках Тимашево Кинель-Черкасского и Глушицкий Большечерниговского района, которым в 2021 году занималось ООО «ТЕТ А ТЕТ “М” по нацпроекту “Культура”. Общая стоимость контрактов превысила 219 млн руб.
Работы должны были быть завершены в декабре 2021 года, однако этого не произошло. Проверка выявила множество нарушений условий проектной документации, а также требований пожарной безопасности зданий.
Несмотря на это, областной минстрой выдал разрешения на ввод объектов в эксплуатацию, выяснили силовики. Также чиновники составили фиктивную отчетную документацию о достижении Самарской областью целей, показателей и результатов федерального проекта.
Прокуратура добилась через суд приостановки эксплуатации зданий. Нарушения были устранены, после этого объекты разрешили использовать. Объем причиненного ущерба составил 7,8 млн руб. На этапе следствия был арестован банковский счет Николая Плаксина.
Бывшего чиновника арестовали в апреле 2023 года. Суд поместил экс-главу областного минстроя под арест.