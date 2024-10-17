Завхоза поликлиники из Петербурга обокрали на 5 млн рублей

Заместитель главного врача по хозчасти одной из поликлиник Адмиралтейского района Петербурга стал жертвой домушников. Неизвестные проникли в его двухэтажный коттедж в поселке Цвелодубово, предположительно, в ночь на 15 октября. Они вынесли порядка 2 млн рублей, еще около 1 млн рублей в различной валюте, а также украшения и много оружия. Общий ущерб оценивается в 5 млн рублей. Об этом пишет АН «Оперативное прикрытие».