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Омичи, которые украли банковскую карту у пенсионера, попали на видео

Сумма ущерба составила 15 тысяч рублей.

Источник: ГУ МВД

В Омске ищут местных жителей, которые украли деньги с чужой банковской карты. С заявлением в полицию обратился 73-летний житель Центрального округа. Он рассказал, что потерял карту, однако узнал об этом только тогда, когда начал получать уведомления о списании денег. Общая сумма ущерба составила 15 тысяч рублей.

Стражи порядка изъяли записи с камер видеонаблюдения. На кадры попали несколько человек, которые расплачивались картой пенсионера.

Тех, кто узнал омичей на видеозаписи, просят сообщить об этом в полицию по телефонам: 79−37−02, 8−908−117−73−91.