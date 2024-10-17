Омичи, которые украли банковскую карту у пенсионера, попали на видео

В Омске ищут местных жителей, которые украли деньги с чужой банковской карты. С заявлением в полицию обратился 73-летний житель Центрального округа. Он рассказал, что потерял карту, однако узнал об этом только тогда, когда начал получать уведомления о списании денег. Общая сумма ущерба составила 15 тысяч рублей.