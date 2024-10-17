В Самаре «буханка» завалилась на бок после ДТП в Куйбышевском районе

В Куйбышевском районе Самары местные жители поделились кадрами серьезной аварии в социальных сетях. Из-за столкновения «буханка» перевернулась на бок, отметили пользователи социальных сетей.
— «УАЗ» столкнулся с легковым автомобилем утром в четверг, 17 октября, на пересечении улиц Нефтяников и Калининградской. Возле машин столпились очевидцы. Больше всего повреждений отметили у «буханки», — указано в сообщении.
Сотрудники ГУ МВД России по региону прокомментировали происшествие. Правоохранители устанавливают обстоятельства аварии. В настоящий момент в полицию не поступало сообщений из медицинских учреждений.