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В Самаре «буханка» завалилась на бок после ДТП в Куйбышевском районе

В Самаре утром произошла авария на пересечении улиц Нефтяников и Калининградской.

Источник: Комсомольская правда

В Куйбышевском районе Самары местные жители поделились кадрами серьезной аварии в социальных сетях. Из-за столкновения «буханка» перевернулась на бок, отметили пользователи социальных сетей.

— «УАЗ» столкнулся с легковым автомобилем утром в четверг, 17 октября, на пересечении улиц Нефтяников и Калининградской. Возле машин столпились очевидцы. Больше всего повреждений отметили у «буханки», — указано в сообщении.

Сотрудники ГУ МВД России по региону прокомментировали происшествие. Правоохранители устанавливают обстоятельства аварии. В настоящий момент в полицию не поступало сообщений из медицинских учреждений.