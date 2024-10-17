Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Тольятти женщина вырвала телефон прямо из рук прохожей и убежала

В Тольятти будут судить женщину, которая похитила телефон у прохожей на улице и сдала его в ломбард.

Источник: Комсомольская правда

В Тольятти у 42-летней жительницы возле магазина на улице Горького незнакомка похитила сотовый телефон. Это произошло в начале октября. Грабительницу поймали сотрудники ППС. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

«Полицейские осмотрели прилегающую территорию, провели поквартирный обход рядом стоящих домов, изучили возможные пути отхода воровки, опросили очевидцев и составили ориентировку. В ходе патрулирования Центрального района сотрудники ППС заметили разыскиваемую», — рассказали в пресс-службе.

Женщина попыталась скрыться, но после непродолжительной погони была задержана. Ею оказалась 32-летняя местная жительница, которая ранее была не раз судима за имущественные преступления.

Она призналась, что увидела в руках прохожей телефон и решила его похитить. Потом сдала в ломбард, а деньги потратила на личные нужды. В настоящий момент заведено уголовное дело.