В Тольятти женщина вырвала телефон прямо из рук прохожей и убежала

В Тольятти у 42-летней жительницы возле магазина на улице Горького незнакомка похитила сотовый телефон. Это произошло в начале октября. Грабительницу поймали сотрудники ППС. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.
«Полицейские осмотрели прилегающую территорию, провели поквартирный обход рядом стоящих домов, изучили возможные пути отхода воровки, опросили очевидцев и составили ориентировку. В ходе патрулирования Центрального района сотрудники ППС заметили разыскиваемую», — рассказали в пресс-службе.
Женщина попыталась скрыться, но после непродолжительной погони была задержана. Ею оказалась 32-летняя местная жительница, которая ранее была не раз судима за имущественные преступления.
Она призналась, что увидела в руках прохожей телефон и решила его похитить. Потом сдала в ломбард, а деньги потратила на личные нужды. В настоящий момент заведено уголовное дело.