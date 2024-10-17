На заводе под Новосибирском двое рабочих погибли в конвейере

16 октября на заводе «НКУ Новосибирское карьероуправление» города Искитим погибли двое молодых рабочих. Как сообщают в издании КП-Новосибирск, ЧП произошло в дробильно-транспортировочном цеху.
— Парни были разнорабочими на заводе. Утром они пришли на смену. Когда происходит пересменка, то конвейерная лента останавливается. 21-летний парень сел на нее рядом с барабаном, который тянет эту ленту, — рассказали люди, знакомые с ситуацией.
По предварительной информации, 21-летний парень сел на транспортировочную ленту, чтобы отдохнуть. После предупреждающего сигнала о начале работы конвейера парень не слез и его начало затягивать. На помощь коллеге пришел 16-летний парень. В результате в ленту затянуло обоих парней.
В «НКУ Новосибирское карьероуправление» комментировать ситуацию отказались.
Следственный комитет выясняет подробности.
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Валерия ПЛЮСНИНА.