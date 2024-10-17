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На заводе под Новосибирском двое рабочих погибли в конвейере

16-летний парень пытался помочь коллеге, но его тоже затянуло.

Источник: Reuters

16 октября на заводе «НКУ Новосибирское карьероуправление» города Искитим погибли двое молодых рабочих. Как сообщают в издании КП-Новосибирск, ЧП произошло в дробильно-транспортировочном цеху.

— Парни были разнорабочими на заводе. Утром они пришли на смену. Когда происходит пересменка, то конвейерная лента останавливается. 21-летний парень сел на нее рядом с барабаном, который тянет эту ленту, — рассказали люди, знакомые с ситуацией.

По предварительной информации, 21-летний парень сел на транспортировочную ленту, чтобы отдохнуть. После предупреждающего сигнала о начале работы конвейера парень не слез и его начало затягивать. На помощь коллеге пришел 16-летний парень. В результате в ленту затянуло обоих парней.

В «НКУ Новосибирское карьероуправление» комментировать ситуацию отказались.

Следственный комитет выясняет подробности.

Видео доступно в нашем телеграмм-канале.

Ранее «Прецедент» писал, что в Тогучинском районе мужчина погиб в дробилке щебня.

Валерия ПЛЮСНИНА.

несчастный случай