На заводе под Новосибирском двое рабочих погибли в конвейере

— Парни были разнорабочими на заводе. Утром они пришли на смену. Когда происходит пересменка, то конвейерная лента останавливается. 21-летний парень сел на нее рядом с барабаном, который тянет эту ленту, — рассказали люди, знакомые с ситуацией.