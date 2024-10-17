КНБ задержал трех казахстанцев

Как сообщается на официальном сайте ведомства, в сентябре этого года ДКНБ по Жамбылской области при координации органов прокуратуры пресечена деятельность двух наркогруппировок, участники которых подозреваются в перевозке и сбыте наркотиков в особо крупных размерах.
«Так, в Шуском и Меркенском районах при попытке сбыта около 102 кг марихуаны и порядка 3 кг синтетических наркотиков задержаны и с санкции суда взяты под стражу трое граждан Казахстана», — пояснили в КНБ.
Проводится досудебное расследование по ч.3 ст. 297 Уголовного кодекса РК.
Иная информация в соответствии с ч.1 ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.