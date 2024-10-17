КНБ задержал трех казахстанцев

Как сообщается на официальном сайте ведомства, в сентябре этого года ДКНБ по Жамбылской области при координации органов прокуратуры пресечена деятельность двух наркогруппировок, участники которых подозреваются в перевозке и сбыте наркотиков в особо крупных размерах.