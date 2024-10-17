На юге Петербурга умер младенец, за которым присматривала няня

Скорую в пятиэтажку в микрорайоне Звёздное во вторник вызвала 24-летняя гражданка Узбекистана, которая присматривала за сыном земляков. Мальчик был на её попечении с утра, к вечеру у него начались судороги и остановилось дыхание. Няня рассказала, что у ребёнка резались зубы. Он плакал, температура ползла вверх. Девушка дала детское обезболивающее, через некоторое время состояние подопечного резко ухудшилось.