В Екатеринбурге эвакуировали ТЦ «Радуга Парк»

В Екатеринбурге утром 17 октября эвакуировали торгово-развлекательный центр «Радуга Парк» по адресу улица Репина, 94. Сообщение об эвакуации здания в Юго-Западном микрорайоне города появилось около 10:40. Представители ТРЦ прокомментировали срабатывание сирены в «Радуга Парке».
— Уважаемые гости ТРЦ! Сейчас проходит учебная эвакуация. Приносим извинения за доставленные неудобства, — сообщается в telegram-канале торгово-развлекательного центра.
Напомним, 5 сентября в Екатеринбурге был эвакуирован торговый центр «Мега». Сирена начала звучать около 10:00, а уже через 26 минут посетителей и сотрудников ТЦ начали запускать назад. В Росгвардии сообщили, что в «Меге» проходят плановые учения, организованные самим торговым центром.