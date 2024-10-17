В Екатеринбурге эвакуировали ТЦ «Радуга Парк»

Напомним, 5 сентября в Екатеринбурге был эвакуирован торговый центр «Мега». Сирена начала звучать около 10:00, а уже через 26 минут посетителей и сотрудников ТЦ начали запускать назад. В Росгвардии сообщили, что в «Меге» проходят плановые учения, организованные самим торговым центром.