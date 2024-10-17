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В Екатеринбурге эвакуировали ТЦ «Радуга Парк»

Посетителей торгового центра в Юго-Западном районе вывели на улицу.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге утром 17 октября эвакуировали торгово-развлекательный центр «Радуга Парк» по адресу улица Репина, 94. Сообщение об эвакуации здания в Юго-Западном микрорайоне города появилось около 10:40. Представители ТРЦ прокомментировали срабатывание сирены в «Радуга Парке».

— Уважаемые гости ТРЦ! Сейчас проходит учебная эвакуация. Приносим извинения за доставленные неудобства, — сообщается в telegram-канале торгово-развлекательного центра.

Напомним, 5 сентября в Екатеринбурге был эвакуирован торговый центр «Мега». Сирена начала звучать около 10:00, а уже через 26 минут посетителей и сотрудников ТЦ начали запускать назад. В Росгвардии сообщили, что в «Меге» проходят плановые учения, организованные самим торговым центром.

учения