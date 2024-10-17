В Самаре школьный повар «инвестировал» мошенникам более 1 млн рублей

С мужчиной через мессенджер связался неизвестный, представившись сотрудником инвестиционной компании, и пообещал ему постоянный высокий доход, а также помощь в ведении финансовых операций путем инвестиций в выгодные интернет-проекты. Поддавшись на предложение получать большие дивиденды, самарец взял кредиты в разных банках и перевел все свои деньги, в размере более 1 млн руб., на указанные злоумышленником счета. Спустя некоторое время неизвестный перестал выходить на связь. Мужчина понял, что стал жертвой мошенничества и обратился в полицию.