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В Самаре школьный повар «инвестировал» мошенникам более 1 млн рублей

Житель Самары, работающий поваром в одной из школьных столовых, стал жертвой мошенников, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

С мужчиной через мессенджер связался неизвестный, представившись сотрудником инвестиционной компании, и пообещал ему постоянный высокий доход, а также помощь в ведении финансовых операций путем инвестиций в выгодные интернет-проекты. Поддавшись на предложение получать большие дивиденды, самарец взял кредиты в разных банках и перевел все свои деньги, в размере более 1 млн руб., на указанные злоумышленником счета. Спустя некоторое время неизвестный перестал выходить на связь. Мужчина понял, что стал жертвой мошенничества и обратился в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело.