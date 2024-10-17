В Самарской области за два дня потушили пожар на 600 квадратных метрах

В Богатовском районе Самарской области пожарные-спасатели потушили крупное возгорание. Специалисты рассказали о работе в течение двух дней, сообщили в ГКУ СО Центр по делам ГО, ПБ и ЧС.
— Диспетчеру пожарно-спасательной части поступило сообщение о том, что в сельском поселении Печинено севернее села Федоровка горит лесополоса. Горела лесополоса на площади 300 квадратных метров. Специалисты оперативно прибыли на место происшествия, — отметили в ведомстве.
Через полтора часа после тушения возгорания стало известно о пожаре в селе Богатое. В овраге горела сухая трава, площадь пожара также составила 300 квадратных метров. Причины возгорания устанавливаются.