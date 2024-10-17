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40-летнего рабочего насмерть засыпало землей во Фрунзенском районе

В Саратове землекоп оказался погребен заживо.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Во Фрунзенском районе Саратова землекоп оказался погребен заживо. 40-летнего мужчину завалило землей. Как сообщает телеканал «Саратов 24» со ссылкой на областной Следком, из-под завала достали уже бездыханное тело.

— По данным ведомства, 16 октября, во дворе одного из домов по Театральной площади при проведении работ по замене трубопровода рабочего засыпало землей. Работники областной службы спасения извлекли тело из ямы, — пишут журналисты телеканала.

Правоохранители осмотрели место трагедии. Туда также выезжал представитель инспекции труда. Как выяснилось, мужчина работал неофициально. Одну из рабочих дали указание найти землекопов, то и привел трех знакомых, в том числе ныне погибшего.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Ангарске на пешеходном переходе водитель иномарки сбила двух девочек. Сестрам потребовалась помощь медиков.