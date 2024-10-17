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В Гродно при пожаре в жилом доме погиб пенсионер

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гродно при пожаре в жилом доме погиб пенсионер. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

16 октября в 8.52 в МЧС поступило сообщение о пожаре в жилом доме в Гродно по ул. Тарусичской. На пожаре обнаружен погибший хозяин 1955 года рождения, пенсионер.

Причины пожара и гибели устанавливаются.

пожары
МЧС