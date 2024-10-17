В Крыму украли 47,5 млн рублей при работах на мусорном полигоне

Администрация Старого Крыма и директор одной организации заключили муниципальный контракт на выполнение работ по объекту полигона ТКО. Однако подрядчик использовал более дешевые и некачественные материалы. Это повлияло на эксплуатационные характеристики объекта и стоимость работ.