В Крыму украли 47,5 млн рублей при работах на мусорном полигоне

В Крыму возбуждено уголовное дело о мошенничестве на сумму более 47,5 млн рублей при работах на полигоне твердых коммунальных отходов. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.
Администрация Старого Крыма и директор одной организации заключили муниципальный контракт на выполнение работ по объекту полигона ТКО. Однако подрядчик использовал более дешевые и некачественные материалы. Это повлияло на эксплуатационные характеристики объекта и стоимость работ.
«Экспертиза показала, что разница между стоимостью указанных в актах выполненных работ и фактически выполненными работами составила более 47 500 000 рублей», — отметили в полиции.
В ведомстве пояснили, что такова сумма ущерба республиканскому бюджету. В здании администрации Кировского района и субподрядной организации провели обыски. Правоохранители изъяли документацию, имеющую доказательное значение.
«Подозреваемому может грозить максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет», — говорится в сообщении.