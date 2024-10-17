Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Крыму украли 47,5 млн рублей при работах на мусорном полигоне

Подрядчик украл 47,5 млн рублей при работах на полигоне ТКО в Крыму.

Источник: Комсомольская правда

В Крыму возбуждено уголовное дело о мошенничестве на сумму более 47,5 млн рублей при работах на полигоне твердых коммунальных отходов. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

Администрация Старого Крыма и директор одной организации заключили муниципальный контракт на выполнение работ по объекту полигона ТКО. Однако подрядчик использовал более дешевые и некачественные материалы. Это повлияло на эксплуатационные характеристики объекта и стоимость работ.

«Экспертиза показала, что разница между стоимостью указанных в актах выполненных работ и фактически выполненными работами составила более 47 500 000 рублей», — отметили в полиции.

В ведомстве пояснили, что такова сумма ущерба республиканскому бюджету. В здании администрации Кировского района и субподрядной организации провели обыски. Правоохранители изъяли документацию, имеющую доказательное значение.

«Подозреваемому может грозить максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет», — говорится в сообщении.