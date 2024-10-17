Работники теплотрассы в Карталах обнаружили труп мужчины

В среду, 16 октября, в одном из тепловых пунктов города Карталы нашли труп мужчины. Его нашли работники теплотрассы во время обхода участка. О страшной находке сообщили в полицию, но для поднятия тела понадобилась помощь спасателей, сообщили в областной ПСС.
По информации сотрудников ПСС, все случилось в районе Хлебзавода в помещении теплового пункта по улице Пушкина. Работники заметили за трубопроводами нечто, похожее на тело человека. Подозрения усилились, когда они почувствовали тяжелый запах.
Вместе со стражами порядка на место происшествия на помощь прибыли спасатели Локомотивного отряда. Они подняли тело на носилках и передали полицейским для установления личности погибшего и обстоятельств его смерти в ходе расследования.