Работники теплотрассы в Карталах обнаружили труп мужчины

В среду, 16 октября, в одном из тепловых пунктов города Карталы нашли труп мужчины. Его нашли работники теплотрассы во время обхода участка. О страшной находке сообщили в полицию, но для поднятия тела понадобилась помощь спасателей, сообщили в областной ПСС.