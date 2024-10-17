В Уфе 6-летний мальчик проглотил щипцы для стрижки ногтей

«По экстренным показаниям ребенку была проведена лечебная фиброгастроскопия под общим обезболиванием. Во время процедуры специалисты использовали специальное устройство — эндокорзину, что позволило аккуратно захватить и извлечь щипцы, не повредив слизистую оболочку желудка и пищевода. После успешного вмешательства состояние мальчика улучшилось, и через несколько дней его выписали домой с рекомендациями», — сообщили в пресс-службе ведомства.