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В Уфе 6-летний мальчик проглотил щипцы для стрижки ногтей

В Уфе врачи городской детской больницы № 17 вытащили из желудка 6-летнего мальчика щипцы для стрижки ногтей. Как сообщили в пресс-службе минздрава РБ, для этого медики использовали специальную корзину.

Источник: Минздрав РБ

«По экстренным показаниям ребенку была проведена лечебная фиброгастроскопия под общим обезболиванием. Во время процедуры специалисты использовали специальное устройство — эндокорзину, что позволило аккуратно захватить и извлечь щипцы, не повредив слизистую оболочку желудка и пищевода. После успешного вмешательства состояние мальчика улучшилось, и через несколько дней его выписали домой с рекомендациями», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Подобные операции стали возможны благодаря современному оборудованию, приобретенному в рамках национального проекта «Здравоохранение». За год с помощью этого аппарата врачи провели более 2000 исследований и помогли свыше 50 пациентов, предотвращая возможные осложнения, такие как перфорации пищевода и органов желудочно-кишечного тракта.

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