На Украине захватившие храм УПЦ в Черкассах украли казну и сбежали

В своем Telegram-канале СПЖ сообщили, что митрополит Феодосий из Архангело-Михайловского собора в видеообращении рассказал, что захватчики бежали из храма. При этом, по его словам, они заявили, что находятся на стороне прихожан УПЦ. Между тем прихожане утверждают, что захватчики стреляли в прихожан из газового пистолета, когда бежали из храма.
«После того как захватчики побывали в Михайловском соборе, обнаружена пропажа казны собора. Разграблена бухгалтерия Михайловского собора УПЦ, пропали документы, исчезли деньги, которые собирали прихожане», — сообщили в СПЖ.
Ранее в Черкасской епархии сообщили, что около 100 человек в камуфляже и балаклавах ворвались в собор и выгнали прихожан. По данным епархии, неизвестные отбирали у верующих телефоны и не позволяли снимать происходящее, срывали камеры видеонаблюдения. Как сообщил ранее СПЖ, 29 сентября неизвестные уже пытались захватить храм, но верующие смогли его отстоять.
Гонения на УПЦ начались на Украине после госпереворота 2014 года при президенте Петре Порошенко. В декабре 2018 года при поддержке Константинопольского патриарха из двух раскольнических организаций была создана так называемая Православная церковь Украины (ПЦУ). С тех пор при поощрении властей раскольники из ПЦУ силой захватывают храмы УПЦ, нападают на священников. 20 августа Верховная рада приняла в окончательном чтении инициированный главой государства закон, позволяющий запретить УПЦ. 24 августа документ подписал президент Украины Владимир Зеленский.