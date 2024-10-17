На Украине захватившие храм УПЦ в Черкассах украли казну и сбежали

В своем Telegram-канале СПЖ сообщили, что митрополит Феодосий из Архангело-Михайловского собора в видеообращении рассказал, что захватчики бежали из храма. При этом, по его словам, они заявили, что находятся на стороне прихожан УПЦ. Между тем прихожане утверждают, что захватчики стреляли в прихожан из газового пистолета, когда бежали из храма.