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16-летний подросток в Воронежской области пойман за рулем в пьяном виде

Родителя ребенка грозит штаф.

Источник: АиФ Воронеж

В поселке Колодезный Каширского района автоинспекторы остановили автомобиль «ВАЗ 21122», за рулем которого находился 16-летний местный житель с признаками алкогольного опьянения, сообщили в госавтоинспекции.

В присутствии матери подростка автоинспекторы отстранили его от управления транспортным средством и предложили пройти освидетельствование на месте.

Молодой человек признался в употреблении спиртных напитков незадолго до поездки и согласился на процедуру. Результат оказался положительным — 0,542 мг/л наличия абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе.

В отношении несовершеннолетнего водителя составлен административный материал по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ. Ему грозит административный арест или штраф в размере 30 тысяч рублей.

Родители нарушителя будут привлечены к ответственности за передачу управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления, а также за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

ГИБДД