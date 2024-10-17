16-летний подросток в Воронежской области пойман за рулем в пьяном виде

В поселке Колодезный Каширского района автоинспекторы остановили автомобиль «ВАЗ 21122», за рулем которого находился 16-летний местный житель с признаками алкогольного опьянения, сообщили в госавтоинспекции.
В присутствии матери подростка автоинспекторы отстранили его от управления транспортным средством и предложили пройти освидетельствование на месте.
Молодой человек признался в употреблении спиртных напитков незадолго до поездки и согласился на процедуру. Результат оказался положительным — 0,542 мг/л наличия абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе.
В отношении несовершеннолетнего водителя составлен административный материал по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ. Ему грозит административный арест или штраф в размере 30 тысяч рублей.
Родители нарушителя будут привлечены к ответственности за передачу управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления, а также за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.