Водитель без прав получил травмы в массовой аварии в Уфе

ДТП произошло на перекрестке улиц Революционная и Подводника Родионова. 66-летний мужчина за рулем «Газели» столкнулся со встречным Volkswagen Polo, который от удара врезался в Toyota RAV4. В результате происшествия пострадал 30-летний водитель «Фольксвагена». Он различными травмами обратился в травматологический пункт и после оказания помощи был отпущен.