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Водитель без прав получил травмы в массовой аварии в Уфе

В Уфе в ДТП с тремя автомобилями пострадал водитель без прав.

Источник: Комсомольская правда

Вчера утром, 16 октября, в Уфе произошла массовая авария. Об этом рассказала пресс-служба городской Госавтоинспекции.

ДТП произошло на перекрестке улиц Революционная и Подводника Родионова. 66-летний мужчина за рулем «Газели» столкнулся со встречным Volkswagen Polo, который от удара врезался в Toyota RAV4. В результате происшествия пострадал 30-летний водитель «Фольксвагена». Он различными травмами обратился в травматологический пункт и после оказания помощи был отпущен.

Еще оказалось, что у водителя «Поло» не было водительских прав. На него составили административный материал. По факту инцидента началось разбирательство.