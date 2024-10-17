Водитель без прав получил травмы в массовой аварии в Уфе

Вчера утром, 16 октября, в Уфе произошла массовая авария. Об этом рассказала пресс-служба городской Госавтоинспекции.
ДТП произошло на перекрестке улиц Революционная и Подводника Родионова. 66-летний мужчина за рулем «Газели» столкнулся со встречным Volkswagen Polo, который от удара врезался в Toyota RAV4. В результате происшествия пострадал 30-летний водитель «Фольксвагена». Он различными травмами обратился в травматологический пункт и после оказания помощи был отпущен.
Еще оказалось, что у водителя «Поло» не было водительских прав. На него составили административный материал. По факту инцидента началось разбирательство.