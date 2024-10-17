Чиновница из Иркутска стала жертвой мошенников и потеряла более трех миллионов

Чиновница из областного центра стала жертвой мошенников и лишилась крупной суммы. Как рассказали КП-Иркутск в ГУ МВД России по Иркутской области, в начале октября в социальных сетях ей пришло сообщение от якобы начальника. Он сообщил, что с ней должны связаться представители спецслужб.
Легенда состояла в том, что в подразделении проходит проверка, якобы произошла утечка персональных данных работников. Для пущей убедительности аферисты отправили фото документов, подтверждающих информацию.
— После с потерпевшей связался московский следователь. Он сообщил о «работниках банка», которые заполучили доступ к личной информации жертвы и уже оформляют на нее кредиты, — рассказывают в пресс-службе ведомства.
Мошенники «помогли» найти выход из ситуации. Чтобы обезоружить «представителей банка», она должна была обналичить со всех счетов деньги, взять «зеркальный займ» и отправить все на якобы безопасный счет. Она выполнила требования и потеряла три миллиона 340 тысяч рублей.
Сейчас правоохранители собираются заводить уголовное дело. Подобным образом ранее уже обманывали руководителей и работников образовательных организаций, промышленных предприятий, а также врачей, нотариусов.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что почтальон из областного центра перевела мошенникам более двух миллионов.