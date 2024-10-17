Чиновница из Иркутска стала жертвой мошенников и потеряла более трех миллионов

Чиновница из областного центра стала жертвой мошенников и лишилась крупной суммы. Как рассказали КП-Иркутск в ГУ МВД России по Иркутской области, в начале октября в социальных сетях ей пришло сообщение от якобы начальника. Он сообщил, что с ней должны связаться представители спецслужб.