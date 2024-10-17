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В Тульской области задержали двух высокопоставленных полицейских

ТУЛА, 17 окт — РИА Новости. Заместителя начальника полиции по оперативной работе и начальника управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тульской области задержали по подозрению в организации незаконной миграции в составе орггруппы, сообщает пресс-служба СУСК РФ в своем Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

«Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных пп. “а, в” ч. 2 ст. 322.1 УК РФ, ч. 3 ст. 210 УК РФ», — говорится в публикации.

Уточняется, что полицейские с 2020 по 2024 год за деньги выдавали квоты на разрешение временного проживания иностранцам, зная, что сведения об их адресах пребывания и местах работы недостоверны. По версии следствия, действовали они в составе преступного сообщества.

«В настоящее время подозреваемые задержаны. По месту их жительства и работы следователями проводятся обыски, изымаются предметы, имеющие значение для следствия. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение», — отмечается в релизе.

Как сообщил журналистам начальник пресс-службы УМВД России по Тульской области Андрей Ярцев, в ведомстве продолжается комплекс мероприятий, направленный на противодействие незаконной миграции. «При подтверждении вины задержанных лиц они понесут наказание в установленном законом порядке», — добавил он.

По данным пресс-службы СУСК, в конце мая был задержан бывший заместитель начальника УМВД по региону. Его арестовали в рамках расследуемого уголовного дела об организации незаконной миграции в составе преступной группы, в котором свыше 20 фигурантов, включая региональных полицейских. Их обвиняют в незаконной выдаче гражданства не менее 700 иностранцам.

расследование