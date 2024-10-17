Под Волгоградом в столкновении ВАЗа и фуры погибли два человека

Страшная авария произошла на трассе в Иловлинском районе Волгоградской области. В ДТП погибли два человека. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, в ночное время на 872 километре автомагистрали Р-22 «Каспий» столкнулись легковушка и фура.
— Произошло столкновение автомобилей «ВАЗ-2112» и «МАЗ». В результате ДТП 63-летний водитель и 57-летний пассажир автомобиля «ВАЗ» скончались на месте, — уточнили в полиции региона.
Отметим, что за минувшие сутки на региональных дорогах произошло пять аварий с погибшими и пострадавшими. Водителям напоминают о правилах дорожного движения. Не стоит рисковать своей жизнью и создавать опасные ситуации на дорогах.