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Детский омбудсмен изучит причины убийства малыша в Екатеринбурге

В причинах убийства младенца дедом на Химмаше разберется комиссия.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге ночью 16 октября в доме по улице Инженерной произошло страшное убийство полуторамесячного малыша. Обвиняемым по делу проходит 45-летний Дмитрий, который жил с родителями убитого ребенка и бабушкой, а также двумя ее детьми в одной квартире. Трагедию изучит комиссия по делам несовершеннолетних совместно с уполномоченным по правам человека в Свердловской области Игорем Мороковым.

— Это трагедия, дикая трагедия. Здесь нужно смотреть причины и условия — они могут быть разные, в том числе связанные и с социальными факторами, которые мы как раз и будем смотреть вместе с комиссией. Как сложилась сама ситуация с точки зрения причин и условий, верно ли родители выстроили модель взаимоотношений и так далее, — рассказал «КП-Екатеринбург» Игорь Мороков.

Он пояснил, что комиссию по делам несовершеннолетних не стоит путать с подразделением. Комиссия разберет убийство не с точки зрения закона, а как трагедию, имеющую свои социальные причины.

— Само преступление — это зона ответственности правоохранительных органов. Мы посмотрим социальную составляющую этой страшной трагедии, — говорит свердловский детский омбудсмен. — Социальное окружение и в принципе средовой фактор. Понятно, что семья сегодня живет в обществе, и замыкаться на ее исследовании будет совершенно неправильно.

По его словам, основная цель проверки не просто разобраться в социальной подоплеке этой страшной истории, но и выучить горький урок. Комиссия уделит внимание образовательному фактору, месту жительства. Игорь Мороков не исключает, что окружение семьи также будет изучено.

— Наша задача — спроецировать историю на другие семьи, на рекомендации врачам, педагогам, родительскому сообществу. В этом направлении мы уже начали работать, — добавил омбудсмен.

Напомним, жестоким убийством полуторамесячного ребенка в Екатеринбурге заинтересовался председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Глава ведомства потребовал доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах.