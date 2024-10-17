Детский омбудсмен изучит причины убийства малыша в Екатеринбурге

— Это трагедия, дикая трагедия. Здесь нужно смотреть причины и условия — они могут быть разные, в том числе связанные и с социальными факторами, которые мы как раз и будем смотреть вместе с комиссией. Как сложилась сама ситуация с точки зрения причин и условий, верно ли родители выстроили модель взаимоотношений и так далее, — рассказал «КП-Екатеринбург» Игорь Мороков.