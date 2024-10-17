Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Уфимском районе случился пожар на крупном полигоне твердых бытовых отходов

Под Уфой загорелась крупная свалка отходов.

Источник: Комсомольская правда

В Уфимском районе Башкирии случился пожар на крупном полигоне твердых бытовых отходов. Об этом рассказала пресс-служба МЧС республики.

Прибывшие на место ЧП пожарные уже ликвидировали открытое горение. Силы и средства уфимского отделения единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций продолжают работы. Задействованы пожарная автонасосная станция и насосно-рукавный автомобиль, три бульдозера, три поливомоечные машины, а также два самосвала.

На территорию осуществляется подвоз грунта, проводится проливка тлеющего мусора. Площадь пожара составила восемь сотен квадратных метров.

Причины и обстоятельства случившегося в настоящее время устанавливаются, работает дознаватель МЧС.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.