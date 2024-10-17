В Уфимском районе случился пожар на крупном полигоне твердых бытовых отходов

В Уфимском районе Башкирии случился пожар на крупном полигоне твердых бытовых отходов. Об этом рассказала пресс-служба МЧС республики.
Прибывшие на место ЧП пожарные уже ликвидировали открытое горение. Силы и средства уфимского отделения единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций продолжают работы. Задействованы пожарная автонасосная станция и насосно-рукавный автомобиль, три бульдозера, три поливомоечные машины, а также два самосвала.
На территорию осуществляется подвоз грунта, проводится проливка тлеющего мусора. Площадь пожара составила восемь сотен квадратных метров.
Причины и обстоятельства случившегося в настоящее время устанавливаются, работает дознаватель МЧС.
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