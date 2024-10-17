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Новороссийцу, угнавшему «Мерседес» покататься, грозит пятилетний срок

Полицейские задержали 31-летнего местного жителя в двух километрах от места угона.

Угнавшему «Мерседес» покататься новороссийцу грозит пятилетний срок, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Хозяйка иномарки рассказала сотрудникам полиции, что оставила машину на парковке возле подъезда, а вернувшись, не увидела ее на месте.

Полицейские задержали 31-летнего местного жителя в двух километрах от места угона. Выяснилось, что он заметил на асфальте обороненные владелицей авто ключи от замка зажигания, подобрал их, запустил двигатель и поехал кататься.

Так как во время движения он опасно маневрировал, то привлек внимание госавтоинспекторов. Оказалось, что у него даже нет водительских прав, к тому же он был пьян. От медицинского освидетельствования мужчина отказался.

В отношении него возбудили уголовное дело об угоне. Мужчине грозит срок до пяти лет. Он находится под стражей.

Напомним, на Кубани пьяная 17-летняя девушка угнала авто и хотела скрыться от полиции. Выяснилось, что 17-летняя местная жительница угнала машину у знакомого. По ее словам, такая идея ей пришла в голову после употребления алкоголя. В отношении задержанной составили административные протоколы и возбудили уголовное дело по ст.166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».