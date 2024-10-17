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Состояние Михаила Ефремова резко ухудшилось, он с трудом дышит и почти не может разговаривать

Как нам стало известно, 60-летнему Ефремову для контроля состояния требуется ежедневно посещать врача, так как заболевание лёгких может привести к дыхательной недостаточности. А также повышает риски развития сопустствующих заболеваний вроде лёгочной инфекции, ломкости костей и нарушениям работы сердца. Из-за проблем с лёгкими артист даже перестал курить.

Источник: РИА "Новости"

В колонии, где Ефремов отбывает срок, есть медчасть № 1, где работает 12 сотрудников, в том числе терапевт, инфекционист, фтизиатр, стоматолог, рентгенолог.

Сейчас защита Ефремова готовит документы для УДО, но артист из-за ухудшения состояния здоровья с адвокатами говорить не может. После освобождения ему потребуется полное обследование и регулярная помощь врачей.

Ранее мы писали, что на текущий момент документы на УДО Ефремова почти подготовлены, в них уже есть медицинские справки о состоянии здоровья. При идеальном раскладе артист встретит Новый год дома. В колонии он работает в библиотеке, где выдаёт книги и пишет стихи.

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