Состояние Михаила Ефремова резко ухудшилось, он с трудом дышит и почти не может разговаривать

В колонии, где Ефремов отбывает срок, есть медчасть № 1, где работает 12 сотрудников, в том числе терапевт, инфекционист, фтизиатр, стоматолог, рентгенолог.
Сейчас защита Ефремова готовит документы для УДО, но артист из-за ухудшения состояния здоровья с адвокатами говорить не может. После освобождения ему потребуется полное обследование и регулярная помощь врачей.
Ранее мы писали, что на текущий момент документы на УДО Ефремова почти подготовлены, в них уже есть медицинские справки о состоянии здоровья. При идеальном раскладе артист встретит Новый год дома. В колонии он работает в библиотеке, где выдаёт книги и пишет стихи.
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