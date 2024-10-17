Состояние Михаила Ефремова резко ухудшилось, он с трудом дышит и почти не может разговаривать

Ранее мы писали, что на текущий момент документы на УДО Ефремова почти подготовлены, в них уже есть медицинские справки о состоянии здоровья. При идеальном раскладе артист встретит Новый год дома. В колонии он работает в библиотеке, где выдаёт книги и пишет стихи.