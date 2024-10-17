«Пока не доем, не выйду из дома»: Судья напал на девушку, попросившую его убрать машину с парковки

В Краснодарском крае проводят проверку после жалобы на судью из Усть-Лабинска. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов региона.
По словам пострадавшей девушки, все произошло вечером 11 октября. Причиной стал конфликт с парковкой. Девушка утверждала, что машина судьи Усть-Лабинского районного суда Андрея Дашевского заблокировала ее авто. Водитель попыталась связаться с владельцем машины через домофон и попросила убрать автомобиль. Но в ответ услышала грубость.
«Мужчина ответил, что он ужинает и выходить не собирается. И пока он не доест, то не выйдет из дома. Я уточнила, как мне выехать. Но он сказал, что ему все равно», — рассказала Валерия Кандаурова «КП»-Кубань".
Тогда Валерия начала сигналить. Мужчина в этот момент вышел из дома, подошел к окну ее автомобиля и, по словам Валерии, начал угрожать. Затем, как утверждает Валерия, он ударил ее по лицу, предплечью и вызвал полицию.
Прибывшие правоохранители взяли у девушки документы на автомобиль и проверили салон. При этом Андрей Дашевский, по словам Валерии, продолжал кричать, обвинял ее в оскорблениях. Вернувшись домой, он больше не вышел.
Девушку и ее подругу доставили в отдел полиции, где, по словам Валерии, просили удалить видеозаписи. Пострадавшей предложили не писать заявление и извинились за действия Дашевского. Как отметил полицейский, он является уважаемым человеком и судьей.
После произошедшего девушка отправилась на тренировку. Но ей стало плохо. Тогда она обратилась в ЦРБ Усть-Лабинского района. Врачи диагностировали ушиб мягких тканей лица от побоев нападавшего.
Позже к Валерии приезжал полицейский. Он кратко опросил девушку и сказал, что более детально с ней поговорят в другое время.
«Чувствую себя не очень, головные боли. Работаю в школе учителем физкультуры и в комплексе спортивных единоборств, тренером по дзюдо», — сообщила «КП»-Кубань" пострадавшая Валерия Кандаурова.
Девушка уже написала заявление в полицию и прокуратуру.
«Советом судей Краснодарского края назначено проведение проверки, по результатам которой будет принято соответствующее решение», — сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.