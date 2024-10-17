В селе под Воронежем погрузчик задавил женщину

Сотрудники Госавтоинспекции разбираются в обстоятельствах ЧП с погрузчиком в Лискинском районе Воронежской области. В селе Копанище погибла женщина.
Трагедия случилась около 7.10 на закрытой территории площадки предприятия. По предварительным данным дорожной полиции, 35-летний мужчина, управляя сельскохозяйственным мини-погрузчиком Dieci, перед началом движения не убедился, что рядом никого нет, и допустил наезд на 43-летнюю женщину. Несчастная скончалась в больнице от полученных травм.
В Воронежской области за 16 октября сотрудники Госавтоинспекции зарегистрировали 113 ДТП, в них пострадали два человека и один погиб.