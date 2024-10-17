На Урале вынесли приговор банде, насмерть отравившей спиртом 9 человек

«В период с сентября 2020 года по декабрь 2021 года осужденные, выступая в роли поставщиков, посредников и реализаторов, осуществляли незаконный оборот контрафактной спиртосодержащей продукции на территории Свердловской области и Ханты-Мансийского автономного округа, — рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. — В своем составе товар содержал метиловый спирт (метанол) в концентрациях, превышающих предельно допустимые значения».