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На Урале вынесли приговор банде, насмерть отравившей спиртом 9 человек

В суррогатном алкоголе, от которого погибли жители нескольких регионов, содержался метиловый спирт.

Источник: прокуратура Свердловской области

В Свердловской области 17 октября вынесли приговор девяти гражданам, в числе которых три женщины, обвиняемым в незаконном обороте спиртосодержащей продукции, от которой погибли 9 жителей разных регионов России.

«В период с сентября 2020 года по декабрь 2021 года осужденные, выступая в роли поставщиков, посредников и реализаторов, осуществляли незаконный оборот контрафактной спиртосодержащей продукции на территории Свердловской области и Ханты-Мансийского автономного округа, — рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. — В своем составе товар содержал метиловый спирт (метанол) в концентрациях, превышающих предельно допустимые значения».

От употребления суррогатного алкоголя в конце 2021 года умерли 9 человек, еще 5 гражданам причинен вред здоровью различной степени тяжести.

Алапаевский городской суд назначил 6 виновным наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 9 лет с отбыванием в ИК общего режима. Трем женщинам-реализаторам назначено наказание от 3 до 4 лет лишения свободы условно.

Еще двое осужденных объявлены в розыск, уточнили в ведомстве.