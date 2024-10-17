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ДТП с «перевертышем» произошло на трассе в Ростовской области

Очевидцы сообщили о ДТП с «перевертышем» на трассе в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

На трассе в Ростовской области, в районе одного из сел под городом Миллерово, опрокинулась легковая машина. Об этом сообщают в соцсетях.

Причина, из-за которой водитель съехал с дороги, неизвестна. В региональном управлении Госавтоинспекции аварию пока не прокомментировали.

Автолюбителей постоянно предупреждают об опасностях на проезжей части. Всем рекомендуют быть предельно внимательными за рулем, строго соблюдать ПДД, постоянно следить за скоростью и дистанцией. Нельзя совершать резкие маневры и отвлекаться.