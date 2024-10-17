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Карагандинца задержали у железнодорожного переезда

В Карагандинской области задержан 34-летний мужчина, у которого изъяли более 500 граммов психотропного вещества «мефедрон». По данному факту проводится досудебное расследование, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Источник: polisia.kz

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, у задержанного изъято психотропное вещество «мефедрон» в особо крупном размере — общим весом более 500 граммов, а также электронные весы, изолента, zip-пакеты и различная посуда для расфасовки наркотиков.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий при координации карагандинской транспортной прокуратуры сотрудниками Департамента полиции на транспорте в районе железнодорожного переезда «Караганда-Караганозек» установлен и задержан 34-летний житель Караганды.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. Иные сведения по делу разглашению не подлежат.